Татьяна Кравченко едва не спилась после расставания со вторым мужем

По словам актрисы, если бы не дочь неизвестно, чем бы все закончилось.

Актриса Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что одно время достаточно прилично выпивала. Это случилось после расставания со вторым мужем продюсером киностудии «Ленфильм» Дмитрием Гербачевским. Как она считает, если бы не дочь, то последствия могли быть печальными для ее здоровья.

«Я, честно сказать, всегда выпивала. Каждый день сцена, а вечерами встречи с коллегами по работе. Естественно, что все пили. Можно было прийти без копейки и знать, что тебе всегда нальют. Спилась бы. Ну значит такая судьба», — заявила она.

больше по теме Татьяна Кравченко объяснила причины развода со вторым мужем По словам актрисы, супруг ее периодически избивал.

Кравченко отметила, что одно время много употребляла пива. При этом она подчеркнула, что не считает его алкогольным напитком. В пример она привела жителей Чехии, которые, как она выразилась, пьют этот напиток чуть ли не круглосуточно как воду.

«А вообще в 65 лет, конечно, уже не спиваются. Тем более, что крепкие напитки я никогда не любила», — заметила актриса.