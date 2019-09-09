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Татьяна Кравченко едва не спилась после расставания со вторым мужем

По словам актрисы, если бы не дочь неизвестно, чем бы все закончилось.

Татьяна Кравченко едва не спилась после расставания со вторым мужем
Кравченко могла спиться после развода с мужем/globallookpress.com

Актриса Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что одно время достаточно прилично выпивала. Это случилось после расставания со вторым мужем продюсером киностудии «Ленфильм» Дмитрием Гербачевским. Как она считает, если бы не дочь, то последствия могли быть печальными для ее здоровья.

Татьяна Кравченко. Фото
Кравченко едва не спилась после расставания с мужем/globallookpress.com

«Я, честно сказать, всегда выпивала. Каждый день сцена, а вечерами встречи с коллегами по работе. Естественно, что все пили. Можно было прийти без копейки и знать, что тебе всегда нальют. Спилась бы. Ну значит такая судьба», — заявила она.

Кравченко отметила, что одно время много употребляла пива. При этом она подчеркнула, что не считает его алкогольным напитком. В пример она привела жителей Чехии, которые, как она выразилась, пьют этот напиток чуть ли не круглосуточно как воду.

«А вообще в 65 лет, конечно, уже не спиваются. Тем более, что крепкие напитки я никогда не любила», — заметила актриса.

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Тэги:

Борис КорчевниковДмитрий ГербачевскийПрограмма "Судьба человека"Сериал "Сваты"Татьяна Кравченко

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Татьяна Кравченко едва не спилась после расставания со вторым мужем
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