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Елизавета II возглавила Игры Горцев в Шотландии

Ее Величество побывала на традиционных соревнованиях вместе с принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз.

Елизавета II возглавила Игры Горцев в Шотландии
Елизавета II. Фото: globallookpress

Елизавета II на днях побывала в Шотландии, где в округе Абердиншир прошли очередные Игры Горцев. Вместе с другими членами британской королевской семьи Ее Величество прибыла в деревню Бремар, чтобы возглавить одно из ее любимых мероприятий.

Традиция Бремарских игр насчитывает не одну сотню лет, а первым монархом, взявшим состязания под свою опеку, стала королева Виктория. В ходе соревнований участники соревнуются в толкании камня, метании бревна или молота, перетягивании каната и других видах тяжелой атлетики, а волынщики и полковые оркестры устраивают зрелищные шествия, исполняя популярные мелодии.

На Играх Горцев Елизавета появилась в элегантном костюме из ткани глубокого лилового оттенка. Свой образ королева дополнила шляпкой в тон и черными перчатками, а на лацкане ее пальто красовалась крупная брошь в виде пера. Ее Величество наблюдала за Играми, уютно устроившись в кресле под клетчатым пледом, а по обе руки от нее расположились принц Чарльз, облачившийся по случаю в килт, и Камилла Паркер-Боулз.

Камилла Паркер-Боулз, Елизавета II и принц Чарльз. Фото: globallookpress

Игры ознаменовали окончание летнего отпуска Елизаветы II, который она ежегодно проводит в своем шотландском поместье Балморал. Вскоре монархиня вернется в Лондон и приступит к государственным обязанностям.

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Елизавета II возглавила Игры Горцев в Шотландии
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