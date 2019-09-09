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Седокова призвала женщин делать откровенные фотосессии «для себя»

Сама певица в очередной раз снялась для журнала Playboy.

Седокова призвала женщин делать откровенные фотосессии «для себя»
Анна Седокова призвала женщин делать пикантные фотосессии. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анна Седокова украсила собой обложку осеннего выпуска русской версии журнала Playboy. Похваставшись этим фактом в Instagram, 36-летняя артистка порассуждала об откровенных фотографиях, публикуемых в этом издании. Экс-«ВИА Гра» призналась, что для нее это не просто красота — это уверенность в себе, как в женщине, демонстрация своей энергии.

«За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала», — написала Анна.

На своем примере она призвала женщин не думать о возрасте, ведь «женственность раскрывается с каждым годом, как вкус хорошего вина». Седокова посоветовала представительницам прекрасного пола устраивать себе такие фотосессии, даже просто для себя. Чтобы в моменты, когда женщина почувствует себя некрасивой, она могла посмотреть на эти снимки и увидеть, какой прекрасной она может быть.

Напомним, Анна выступала в группе «ВИА Гра» в 2002-2004 годах, а потом стала заниматься сольной карьерой. После нескольких браков и романов она родила троих детей, но страсти к демонстрации своего тела не утратила.

Согласны с Анной?

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Седокова призвала женщин делать откровенные фотосессии «для себя»
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