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Марио Касас: «Предложу девушке пополам заплатить в ресторане»

Актер рассказал о своем отношении к женщинам в шоу «Пятница с Региной».

Марио Касас: «Предложу девушке пополам заплатить в ресторане»

Марио Касас входит в список самых привлекательных актеров Испании. Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» до недавнего времени считался одним из главных сердцеедов. И лишь в прошлом году сердце Марио вскружила актриса Бланка Суарес.

А недавно актер стал гостем программы «Пятница с Региной», где рассказал о своем отношении к противоположному полу, а также почему ценит самостоятельных девушек.

«Я считаю, что у женщин и мужчин должны быть равные права. Если мы с тобой пойдем в ресторан, то поделим счет пополам, — обратился Марио к Тодоренко. — И я не вижу в этом проблемы. Или я могу пригласить девушку и закрыть счет. Но также соглашусь, если и она пригласит меня. И я уважаю решение девушки, если она не хочет, чтобы за нее платили».

Актер также добавил, что считает женщин намного сильнее и храбрее мужчин.

«За каждым сильным мужчиной стоит волевая женщина», — добавил он.

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«Пятница с Региной»Марио КасасРегина Тодоренко

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Марио Касас: «Предложу девушке пополам заплатить в ресторане»
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