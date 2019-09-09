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Роза Сабитова объяснила, как вернуть мужа-«изменщика»

Сваха «Давай поженимся» посоветовала всем женщинам заставить супруга их ревновать..

Роза Сабитова объяснила, как вернуть мужа-«изменщика»
https://www.instagram.com/syabitova_roza/

Телеведущая учит женщин грамотно вести себя с противоположным полом не только в рамках передачи. Сабитова частенько разбирает тревожные ситуации и на собственной страничке в Instagram.

Так на днях звезда решила затронуть тему измен, а заодно и дала совет всем женщинам, как вернуть неверного супруга в семью.

Первое, что посоветовала девушкам Роза — это «переключить внимание на себя». А точнее, пощекотать благоверным нервишки, заставив их хорошенько поревновать.

«Подозрение должно рождаться буквально из ниоткуда, но возможности упрекнуть вас быть не должно, — поделилась мудростью Роза. — Заставляйте его своими действиями как можно больше додумывать и теряться в догадках».

Не менее важно, со слов Сябитовой, и снова заинтересовать спутника. Ведь хранить верность мужчина «должен» не из чувства долга, а по собственному желанию…

«Именно по желанию, которое возникает в его сердце само, а не потому, что так принято или мы об этом когда-то договорились», — добавила она.

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Роза Сабитова объяснила, как вернуть мужа-«изменщика»
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