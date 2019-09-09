ЗВЕЗДЫ

Панайотов назвал себя «небогатым исполнителем»

Автор хита «Чувствовать тебя» удивился, узнав о заработке других артистов.

Панайотов назвал себя «небогатым исполнителем»
Павел Мартинчик/КП

Артисты редко комментируют жизнь других звездных коллег, тем более не обсуждают деньги. Однако Панайотов не смог удержаться, чтобы не высказаться по поводу выбора элитной школы певицей Жасмин для дочери.

Любопытно, что обучение в престижном заведении стоит не менее полутора миллионов рублей в год.

«У богатых свои причуды, а я столько не зарабатываю, – рассказал артист за кулисами концерта МУЗ ТВ. – Хотя, наверное, по доходам и расход. Но по сравнению с Жасмин я небогат», сообщает сайт Дни.ру.

Кроме того, артист добавил, что даже при наличии денег не отдал бы наследников в столь дорогое учебное заведение. А предпочел бы класс с углубленным изучением языков или занятиями музыкой.

Впрочем, Жасмин уверена, что хорошее образование также является вкладом в будущее. Звезда сцены даже оборудовала специальную комнату для занятий наследницы. Предполагается, что в отдельном зале ничего не будет отвлекать девочку от домашней работы.

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Александр Панайотовгонорары звездЖасмин

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Панайотов назвал себя «небогатым исполнителем»
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