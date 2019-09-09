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Татьяна Кравченко объяснила причины развода со вторым мужем

По словам актрисы, супруг ее периодически избивал.

Татьяна Кравченко объяснила причины развода со вторым мужем
Второй муж сильно бил Кравченко/globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему не смогла создать счастливую семью со вторым мужем. Несколько лет она состояла в браке с продюсером киностудии «Ленфильм» Дмитрием Гербачевским. От этих отношений родилась единственная дочь Кравченко Анна.

Татьяна Кравченко. Фото
Второй муж периодически избивал Кравченко/globallookpress.com

По словам актрисы, она без ума полюбила продюсера. При этом в те годы он был замужем за жительницей Болгарии. Причем в этой европейской стране у него был сын.

«Он меня никогда не любил. Этот человек был пропитан непониманием, ненавистью и равнодушием. Позже его болгарская жена даже решила лишать его отцовства, потому что он никак не помогал их совместному сыну. Я просила ее этого не делать, потому что для мужчины это было бы позором на всю жизнь», — сказала Татьяна Кравченко.

При этом после брака с Кравченко Гербачевский только в первые два года как-то помогал супруге. Затем, как она выразилась, он стал самим собой. Начал ее регулярно избивать. Актриса даже однажды сказала продюсеру, что убьет его. Вскоре они расстались, потому что жить в такой обстановке было для нее неприемлемо.

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Тэги:

Борис КорчевниковДмитрий ГербачевскийПрограмма "Судьба человека"Сериал "Сваты"Татьяна Кравченко

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Татьяна Кравченко объяснила причины развода со вторым мужем
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