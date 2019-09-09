Марафон ради здоровья: Малышева решила ежедневно ходить по 10 км

Инициативу телеведущей тут же подхватили ее поклонники.

58-летняя Елена Малышева решила ради здоровья каждый день прогуливаться по бульварам Москвы, примерно по 10 км. Ее спортивное начинание поддержал супруг Игорь Юрьевич, доктор медицинских наук. За что она ему очень признательна.

О своем небольшом подвиге телеведущая рассказала в своем блоге, показав на видеокадрах основные достопримечательности, которые встретила по пути. По словам ведущей телепрограммы «Жить здорово», она впервые покорила пешим шагом все Бульварное кольцо, соединив его разрыв через Кремлевскую набережную.

«Сама потрясена. Москва прекрасна! Все гуляют! День был чудесным», — поделилась эмоциями Елена Малышева.

Начинание телезвезды тут же подхватили ее зрители.