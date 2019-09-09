ЗВЕЗДЫ

Марафон ради здоровья: Малышева решила ежедневно ходить по 10 км

Инициативу телеведущей тут же подхватили ее поклонники.

Марафон ради здоровья: Малышева решила ежедневно ходить по 10 км
Елена Малышева. Фото: Global look press

58-летняя Елена Малышева решила ради здоровья каждый день прогуливаться по бульварам Москвы, примерно по 10 км. Ее спортивное начинание поддержал супруг Игорь Юрьевич, доктор медицинских наук. За что она ему очень признательна.

О своем небольшом подвиге телеведущая рассказала в своем блоге, показав на видеокадрах основные достопримечательности, которые встретила по пути. По словам ведущей телепрограммы «Жить здорово», она впервые покорила пешим шагом все Бульварное кольцо, соединив его разрыв через Кремлевскую набережную.

«Сама потрясена. Москва прекрасна! Все гуляют! День был чудесным», — поделилась эмоциями Елена Малышева.

Начинание телезвезды тут же подхватили ее зрители.

«Посмотрела вашу публикацию, вышла после дождя и прошла 4 км», «А я гуляла по Парижу. А еще, Елена Васильевна, каждое утро в Париже я смотрю вашу программу. Ваша команда очень профессиональная. Правильно, худейте россиян, заставьте смотреть в тарелку, что едят!», «А я сегодня прошла 20,2 км», «Елена Васильевна, мы сегодня гуляли по берегу моря со Светланой Пушкиной, нагуляли 6 км», — отчитались они.

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Тэги:

Елена МалышеваЗдоровьеПрограмма "Жить здорово"

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Марафон ради здоровья: Малышева решила ежедневно ходить по 10 км
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