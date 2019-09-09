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Охлобыстин подъехал к Триумфальной арке на «тук-туке» с Симпсонами

Актер вместе с женой Оксаной отдыхает во Франции, изучая местные достопримечательности.

Охлобыстин подъехал к Триумфальной арке на «тук-туке» с Симпсонами
Иван Охлобыстин/instagram.com/psykero1477/

Иван Охлобыстин весело проводит отпуск в Париже. Вместе с супругой Оксаной они посещают знаковые места столицы Франции, ведя фото- и видеоотчет в своем блоге.

Пожалуй, больше всего пользователей позабавило видео, на котором Иван вместе с Оксаной осматривают Триумфальную арку. Ее, напомним, специально построили в 19 веке в ознаменование побед Наполеона Бонапарта. Однако въезд четы Охлобыстиных триумфальным сложно назвать, ведь подъехали они к известному памятнику на смешной машинке с изображением мультяшных Симпсонов.

«На «тук-туках» вокруг Триумфальной арки», — подписал свое видео актер.

Ранее любимец публики засветился в Париже с отечественными часами марки «Слава». Не без гордости актер выложил фото с ними на фоне Эйфелевой башни.

А вот в знаменитое кабаре «Мулен руж» чета не пошла. Оксана Охлобыстина проявила неожиданно строптивый характер и сказала категорическое «нет» своему мужу.

«Иди траву косить! Какой тебе «Мулен руж»?» — удивила Оксана.

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Охлобыстин подъехал к Триумфальной арке на «тук-туке» с Симпсонами
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