Охлобыстин подъехал к Триумфальной арке на «тук-туке» с Симпсонами

Иван Охлобыстин весело проводит отпуск в Париже. Вместе с супругой Оксаной они посещают знаковые места столицы Франции, ведя фото- и видеоотчет в своем блоге.

Пожалуй, больше всего пользователей позабавило видео, на котором Иван вместе с Оксаной осматривают Триумфальную арку. Ее, напомним, специально построили в 19 веке в ознаменование побед Наполеона Бонапарта. Однако въезд четы Охлобыстиных триумфальным сложно назвать, ведь подъехали они к известному памятнику на смешной машинке с изображением мультяшных Симпсонов.

«На «тук-туках» вокруг Триумфальной арки», — подписал свое видео актер.

Ранее любимец публики засветился в Париже с отечественными часами марки «Слава». Не без гордости актер выложил фото с ними на фоне Эйфелевой башни.

А вот в знаменитое кабаре «Мулен руж» чета не пошла. Оксана Охлобыстина проявила неожиданно строптивый характер и сказала категорическое «нет» своему мужу.