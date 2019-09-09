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«Мой строитель»: Пугачева показала, как ее сын осваивает рабочие инструменты

Видеокадры с Гарри Галкиным появились на его фан-странице.

«Мой строитель»: Пугачева показала, как ее сын осваивает рабочие инструменты
Максим Галкин и Гарри/instagram.com/maxgalkinru/

Ремонт, который проводился в особняке Галкина и Пугачевой не прошел даром. Насмотревшись на работу строителей, 5-летний сын Примадонны взял игрушечные инструменты и пошел осваивать их во двор.

Специально для эксперимента Гарри выделили старый стол. Периодически оглядываясь в сторону ремонтно-строительных работ, он деловито обработал поверхность мебели болгаркой, термопистолетом и ножовкой. Певица спросила сына: «Все? Теперь крепко будет стоять?»

Гарри ответил, что он на самом деле не ремонтирует стол, а делает некие треугольники и колодец, который будет теперь у них во дворе.

«Мой строитель», — умилилась Алла Борисовна.

Напомним, ранее мы писали о забавном ролике Максима Галкина, на котором Гарри вместе с родной сестрой Лизой танцевал на берегу Рижского залива. Видео муж Пугачевой снял в честь прощания с Юрмалой, в которой они семьей отдыхали целых два месяца.

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«Мой строитель»: Пугачева показала, как ее сын осваивает рабочие инструменты
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