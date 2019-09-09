В день собственного 40-летия Пинк получила трогательное письмо от мужа

Знаменитый мотоциклист выложил в сеть несколько семейных фотографий из разных лет жизни. Также Кери написал удивительное, полное любви послание, обращенное к своей жене:

Как цитирует Сelebrityinsider влюбленный мастер мотоспорта написал: «Добро пожаловать в твои 40 лет, детка. Я отпраздновал с тобой 18 дней рождений и теперь могу точно заявить, что взрослеть вместе с тобой – удивительно! Ты выросла в такого человека, который меня всегда вдохновляет. Ты стала успешной бизнес-леди, суперзвездой, прекрасной мамой и филантропом, заботливой женой, виноделом, мотоциклисткой и просто удивительным другом для всех вокруг. Я так горжусь тобой и ты красивее сейчас, чем когда-либо. Не могу дождаться будущих дней рождений и того, какие мы будем в наши 80!» Далее Кери Харт сравнил свою звездную супругу с хорошим вином, которое с каждым годом насыщается и становится крепче.

Ранее Пинк рассказывала о том, что счастливая семейная жизнь — это большая работа, но последующий эффект счастья того стоит. Не надо бояться обращаться к специалистам за консультациями. И если ваш партнер не является для вас музой, значит, в ваших отношениях что-то не так.

Кери Харт несколько раз делал предложение своей возлюбленной, но в 2005-ом году Пинк сама попросила спортсмена жениться на ней. Напомним, что в этом году актриса с мужем отметят 13 лет совместной жизни.