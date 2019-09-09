ЗВЕЗДЫ

В соцсетях пользователи атакуют Собчак вопросами про ее балахоны

Поклонники телеведущей уверены, что она беременна.

В соцсетях пользователи атакуют Собчак вопросами про ее балахоны
Ксения Собчак/фото: виктор гусейнов

Ксения Собчак опровергает слухи о том, что ждет второго ребенка. Телеведущая заявила, что все разговоры о ее беременности — неправда. Тем не менее, поклонники уверены, что светская львица вводит их в заблуждение, скрывая растущий животик под многослойной и свободной одеждой. 

Так в понедельник Собчак в Instagram опубликовала фото пресс-службы ГУМа на котором она стоит вместе со своим женихом, режиссером Константином Богомоловым и председателем наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем.

«Мы — семья Bosco di Cilieg», — подписала снимок Ксения Анатольевна.

Подписчикам наряд телезвезды не понравился. Кое-кто предположил, что Собчак нашла в Москве коммунальную квартиру и позаимствовала халатик у какой-нибудь проживающей там тети Цили.

«Ксения, а что у вас поверх пиджака надето? Это шарф такой?», — пытались прояснить ситуацию пользователи.

«Ксюха,ты беременная что ли?колись»

«Опять начала балахоны носить, как в прошлую беременность! Ксения Анатольевна, примите поздравления с прекрасным женским временем!», — пишут в комментариях подписчики. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 13 сентября Собчак и Богомолов сочетаются законным браком и сыграют свадьбу. После этого и стали ходить слухи о беременности Ксении. Врач акушер-гинеколог по просьбе портала Teleprogramma.pro даже определил примерный срок беременности по фотографии теледивы.

 

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Тэги:

беременностьЗвездный стильКонстантин БогомоловКсения Собчак

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В соцсетях пользователи атакуют Собчак вопросами про ее балахоны
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