«Это мой самый большой страх»: Деми Ловато показала целлюлит

Американская певица решила, что больше никогда не будет скрывать свои недостатки за фотошопом.

Киноактриса и певица Деми Ловато разместила откровенный пост в своем блоге. Она показала свою фотографию с ярко выраженным целлюлитом на бедрах.

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27-летняя красавица призналась, что все предыдущие снимки она подвергала компьютерной обработке, но порядком устала от этого обмана.

«Это мой самый большой страх. Моя фотография в бикини без изменений. И угадайте, что это? Это целлюлит! Я очень устала от стыда, который испытываю за свое тело, постоянно редактируя его. Да, другие фото я тоже фотошопила. Но я ненавижу это делать, ведь снимки получались красивые, но на них была не я», — написала она.

Звезда заявила, что теперь у нее началась новая эпоха признания себя такой, какая она есть на самом деле. Она больше не будет стараться следовать общепризнанным стандартам и полюбит себя вместе с недостатками. Также Деми Ловато попросила, чтобы ее поклонники тоже признали ее такой, какая она есть, натуральная.

И да, теперь она будет есть тортики, не задумываясь о последствиях, ведь раньше, вместо любимого десерта ей приходилось выбирать низкокалорийный арбуз со взбитыми сливками. А про торт она даже думать боялась.

Завершила Ловато свой искренний пост хештэгом «целлюлит».