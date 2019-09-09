Дженнифер Лопес пристыдили за любовь к меху

Защитники животных встретили актрису с обличающими плакатами на премьере фильма «Стриптизерши» в Торонто.

Наряды 50-летней актрисы вызывают восторг у поклонников. Да, и модные критики не устают называть Джен иконой стиля.

Она сочетает люксовые вещи и демократичные бренды, носит меха с босоножками и экспериментирует с цветами. Только вот любовь к шубам сыграла на этот раз с невестой Алекса Родригеса злую шутку. На премьере фильма «Стриптизерши» с актрисой в главной роли девушку встретили зоозащитники…

Такого малоприятного приема Лопес в Торонто уж точно никак не ждала. Ведь рядом с фотографами, журналистами и поклонниками звезду экрана поджидали активисты с растяжками «Она ненавидит животных».

Не исключено, что акция связана и с самим фильмом. Ведь героиня Дженнифер часто появляется в кадре в меховых жилетках, накидках и, наконец, шубах.

Напомним, по сюжету фильма главные героини танцуют стриптиз в ночном клубе и промышляют кражами, обворовывая богатых клиентов.