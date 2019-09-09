Дочери Джигана вернулись в Россию и пошли в школу

Семья рэпера на несколько дней застряла на острове в Америке из-за урагана.

Старшие дочки рэпера Джигана — Ариела и Лея — пошли в школу, спустя неделю после начала учебного года. Напомним, в конце августа вся семья артиста застряла на острове во Флориде, где проходил их отпуск, во время урагана «Дориан». Местные власти закрыли сообщение с большой землей, и россияне оказались невольными заложниками курортного городка. Джиган с супругой планировали вернуться домой до начала осени, но стихия внесла свои коррективы. День рождения Леи пришлось праздновать на острове в условиях пустых полок в местных магазинах.

И вот звездная семья, наконец, вернулась в Россию.

«Привет Москва! Даже джетлаг не помешал нам сегодня бодренько собраться и побежать в школу», — написала в Instagram супруга рэпера Оксана Самойлова, отметив, что никогда раньше не видела своих детей такими счастливыми по пути на занятия.

Радость девочек многодетная мать-модель списала на то, что они хорошо отдохнули летом. Приключений и подарков у них точно было хоть отбавляй.