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Ежегодный фейк: Клинта Иствуда опять похоронили в Сети

Слухи о предполагаемой кончине актера набрали обороты после того, как страница « RIP Clint Eastwood » в Facebook опубликовала эту новость.

Ежегодный фейк: Клинта Иствуда опять похоронили в Сети
Клинт Иствуд. ФОТО:GETTY IMAGES

В Сети появилась запись с точным временем смерти актера: «Около 11 часов утра по восточному времени в субботу, 7 сентября 2019 года, наш любимый актер Клинт Иствуд скончался. Он будет отпущен на небеса, но не забыт. Пожалуйста, покажите свои симпатии и соболезнования на этой странице».

Сотни фанатов сразу же начали писать  соболезнования, выражая свою грусть по поводу кончины талантливого актера, режиссера и композитора. В то время как другие, не столь доверчивые поклонники, скептически отнеслись к мнимому трауру. Мол, кого только не похоронили за последнее время, а уж 89-летнего Иствуда  «отправляют» на тот свет практически каждые полгода.

Также mediamass указал на то, ни в одной крупной американской сети официально эту новость не подтвердили. Если бы это было так, смерть актера такого плана, как Клинт Иствуд, затмила бы все телевизионные и печатные новости.

Недавний опрос в  Celebrity Post показывает, что подавляющее большинство, около 91% респондентов, считают, что постоянные слухи о смерти Клинта Иствуда вызывают горечь, а не смех.

В воскресенье, 8 сентября, представители актера официально подтвердили, что Клинт Иствуд не умер. Как говорит источник, агенты обратились к публике с заявлением, что знаменитый актер чувствует себя хорошо, чего и всем желает. Он все еще жив и здоров, а всем обывателям  надо наконец-то перестать верить тому, что они читают в интернете.

Немудрено, что некоторые фанаты выразили гнев по поводу фальшивого репортажа, который посчитали безрассудным, огорчительным и вредным для поклонников столь любимого актера. Другие же заметили, что вся эта шумиха показывает чрезвычайную популярность Клинта Иствуда во всем мире.

https://en.mediamass.net/people/clint-eastwood/deathhoax.html

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Ежегодный фейк: Клинта Иствуда опять похоронили в Сети
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