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Дмитрий Нагиев захотел приобрести квартиру в Челябинске

Шоумен открыто выразил это желание.

Дмитрий Нагиев захотел приобрести квартиру в Челябинске
Борис Кудрявов/ЭГ

Дмитрий Нагиев сообщил о своем желании переехать в суровый уральский город. Такое заявление шоумен сделал во время празднования дня рождения Челябинска, куда он был приглашен в качестве ведущего торжественных мероприятий. 

Дмитрий Нагиев
Борис Кудрявов/ЭГ

Выступая перед многотысячной толпой, Нагиев вдруг заявил: «Я не отказался бы от квартирки в Челябинске». На том же празднике присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Теслер. Он тут же отреагировал на слова шоумена: «Дим, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить!»

Неизвестно, насколько серьезны намерения Нагиева купить недвижимость в городе металлургов. Как сообщают СМИ, на настоящий момент у актера есть несколько квартир в Москве, одна из которых расположена в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Помимо этого артист владеет домами в Московской и Ленинградской областях. 

На празднике по случаю Дня города Челябинска выступили также Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская. «Спасибо, Челябинск! Вы просто любовь!» — поделилась певица впечатлениями о своей поездке на Урал. 

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Владимир Пресняков и Наталья ПодольскаяВладимир Пресняков-младшийДмитрий НагиевНаталья Подольскаячелябинск

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Дмитрий Нагиев захотел приобрести квартиру в Челябинске
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