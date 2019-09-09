Дмитрий Нагиев захотел приобрести квартиру в Челябинске

Дмитрий Нагиев сообщил о своем желании переехать в суровый уральский город. Такое заявление шоумен сделал во время празднования дня рождения Челябинска, куда он был приглашен в качестве ведущего торжественных мероприятий.

Выступая перед многотысячной толпой, Нагиев вдруг заявил: «Я не отказался бы от квартирки в Челябинске». На том же празднике присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Теслер. Он тут же отреагировал на слова шоумена: «Дим, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить!»

Неизвестно, насколько серьезны намерения Нагиева купить недвижимость в городе металлургов. Как сообщают СМИ, на настоящий момент у актера есть несколько квартир в Москве, одна из которых расположена в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Помимо этого артист владеет домами в Московской и Ленинградской областях.

На празднике по случаю Дня города Челябинска выступили также Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская. «Спасибо, Челябинск! Вы просто любовь!» — поделилась певица впечатлениями о своей поездке на Урал.