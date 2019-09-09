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Сбросивший почти 100 килограммов Семчев задумался о подтяжке лица

После такого масштабного похудения актеру нужно избавляться от лишней кожи.

Сбросивший почти 100 килограммов Семчев задумался о подтяжке лица
Александр Семчев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный актер Александр Семчев на протяжении последнего года старательно занимался своим здоровьем. За счет правильного питания и физической активности ему удалось сбросить вес со 189 до 90 килограммов.

Как же ему удалось совершить подобный подвиг? Он начал есть много овощей и пить по 2-3 литра воды в день. Кроме того, как рассказал актер в интервью «КП», он отказался от жареной картошки, которую очень любит и умеет вкусно готовить.

Александр признался, что после похудения у него осталось немало складок и он рассматривает вариант с хирургической подтяжкой кожи на лице.

«У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить. Главное — во всем соблюдать меру. Не хочется, чтобы тебе стянули кожу на затылке», — сказал Семчев.

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Тэги:

Александр Семчевпластическая хирургияподтяжка лицапохудение

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Сбросивший почти 100 килограммов Семчев задумался о подтяжке лица
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