Киркоров ушел от президента Молдовы с банкой компота

Президент Республики Молдова Игорь Додон опубликовал в своем личном блоге пост про короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

«Всегда рад дорогим гостям, когда Филипп в Молдове – всегда праздник», – написал он.

Для делегации, в составе которой оказался российский певец, была организована экскурсия по местным предприятиям. Киркоров вместе с президентом Молдовы познакомился с рыбоводческим, консервным и другими пищевыми хозяйствами Республики.

Филипп Киркоров пришел в восторг от белуги, которую он увидел впервые. «Это что-то! Посмотрите на этих рыб! Это монстры, а не рыбы!» – сказал он. А на консервном заводе артисту подарили банку знаменитого молдавского компота.