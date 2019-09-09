ЗВЕЗДЫ

Они встретились: Собчак сфотографировалась с забавной лошадью

Ныне звездного блогера часто сравнивают с этим животным.

Они встретились: Собчак сфотографировалась с забавной лошадью
Ксения Собчак/globallookpress.com

Ксения Собчак отметилась на своем избирательном участке фотографией с лошадью. Ростовая кукла в кроссовках развлекала людей в день выборов.

«Сходила проголосовать. На участке встретила лошадь. Что бы это ни значило… Буду считать, что это странное предвыборное развлечение – к счастью!» – как всегда с юмором написала Ксения в своем блоге.

Известно, что телеведущую частенько сравнивают с лошадью из-за их некоторой внешней схожести, а также из-за высокой работоспособности Собчак. Однако звезда нисколько не комплексует по этому поводу. Напротив, она нередко сама сопоставляет себя с парнокопытным, переводя обиды в разряд шуток.

Напомним, недавно Ксения Собчак засветилась в Сети другим интригующим фото. Она сделала снимок в обнаженном виде, прикрывшись лишь книгой своего жениха Константина Богомолова. Их свадьба состоится совсем скоро – 13 сентября.

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Они встретились: Собчак сфотографировалась с забавной лошадью
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