В Сети обсудили видеоролик о любви Пугачевой к своим детям

О своей последней любви Алла Пугачева написала песню «Сады вишневые» 10 лет назад. Судя по всему, певица посвятила ее мужу Максиму Галкину. Поклонники решили продолжить эту тему и создали клип о любви Примадонны к младшим детям Гарри и Лизе.

«Хорошие родители и хорошие дети. Очень правильно воспитывают деток», «Мне очень нравится и приятно видеть Аллу Борисовну и Максима Галина с милыми детками Лизой и Гарри, просто загляденье», «Смотришь на вас, отдыхаю душой, любуюсь вами», — можно увидеть в обсуждениях этого ролика.

«Ты — моя любовь последняя,

Ты — боль моя, новая печаль о счастье.

Ты — моя любовь последняя, жизнь моя,

Не страшны с тобой ненастья.

Не страшны, не страшны,

Не страшны с тобой», — поет Алла Пугачева.

больше по теме Пугачева вернулась из Юрмалы в Москву Примадонна и ее супруг Максим Галкин закончили отдыхать в Дзинтари.

Кстати, бытует мнение, что эти стихи Примадонны очень напоминают по смыслу строки Никола Доризо из знаменитого «Романса Рощина», впервые прозвучавшие в фильме «Разные судьбы» в 1956 году:

«Почему ж ты мне не встретилась,

Юная, нежная,

В те года мои далекие,

В те года вешние?»

Сравните.

А как считаете вы: песни похожи?