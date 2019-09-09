ЗВЕЗДЫ

В Сети обсудили видеоролик о любви Пугачевой к своим детям

Музыкальный клип смонтировали поклонники звездной семьи.

В Сети обсудили видеоролик о любви Пугачевой к своим детям
Алла Пугачева/globallookpress.com

О своей последней любви Алла Пугачева написала песню «Сады вишневые» 10 лет назад. Судя по всему, певица посвятила ее мужу Максиму Галкину. Поклонники решили продолжить эту тему и создали клип о любви Примадонны к младшим детям Гарри и Лизе.

«Хорошие родители и хорошие дети. Очень правильно воспитывают деток», «Мне очень нравится и приятно видеть Аллу Борисовну и Максима Галина с милыми детками Лизой и Гарри, просто загляденье», «Смотришь на вас, отдыхаю душой, любуюсь вами», — можно увидеть в обсуждениях этого ролика.

«Ты — моя любовь последняя,

Ты — боль моя, новая печаль о счастье.

Ты — моя любовь последняя, жизнь моя,

Не страшны с тобой ненастья.

Не страшны, не страшны,

Не страшны с тобой», — поет Алла Пугачева.

Кстати, бытует мнение, что эти стихи Примадонны очень напоминают по смыслу строки Никола Доризо из знаменитого «Романса Рощина», впервые прозвучавшие в фильме «Разные судьбы» в 1956 году:

«Почему ж ты мне не встретилась,

Юная, нежная,

В те года мои далекие,

В те года вешние?»

Сравните.

А как считаете вы: песни похожи?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева видеоАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети обсудили видеоролик о любви Пугачевой к своим детям
Интересно?
Поделись с друзьями: