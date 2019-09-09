В Сети обсудили видеоролик о любви Пугачевой к своим детям

О своей последней любви Алла Пугачева написала песню «Сады вишневые» 10 лет назад. Судя по всему, певица посвятила ее мужу Максиму Галкину. Поклонники решили продолжить эту тему и создали клип о любви Примадонны к младшим детям Гарри и Лизе.
«Хорошие родители и хорошие дети. Очень правильно воспитывают деток», «Мне очень нравится и приятно видеть Аллу Борисовну и Максима Галина с милыми детками Лизой и Гарри, просто загляденье», «Смотришь на вас, отдыхаю душой, любуюсь вами», — можно увидеть в обсуждениях этого ролика.
«Ты — моя любовь последняя,
Ты — боль моя, новая печаль о счастье.
Ты — моя любовь последняя, жизнь моя,
Не страшны с тобой ненастья.
Не страшны, не страшны,
Не страшны с тобой», — поет Алла Пугачева.
Кстати, бытует мнение, что эти стихи Примадонны очень напоминают по смыслу строки Никола Доризо из знаменитого «Романса Рощина», впервые прозвучавшие в фильме «Разные судьбы» в 1956 году:
«Почему ж ты мне не встретилась,
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года вешние?»
Сравните.
А как считаете вы: песни похожи?