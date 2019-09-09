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Танцы у моря: Галкин показал, как его дети веселятся на пляже

Муж Аллы Пугачевой попрощался с Юрмалой.

Танцы у моря: Галкин показал, как его дети веселятся на пляже
Максим Галкин/nstagram.com/maxgalkinru/

Семья Галкина и Пугачевой отдыхала в Юрмале два месяца. Певица отправилась домой еще в конце августа, а вот Максим немного задержался. О том, что он намерен вернуться в Москву, юморист написал в своем блоге.

«Завтра надо выехать на работу», — отметился он в Instagram.

И напоследок выложил прощальное видео с чарующим Рижским заливом. Волны, закат, яхты, белозубая улыбка Макса… Видео успокаивает и завораживает. Однако Галкин не был бы Галкиным, если бы в свой ролик не добавил юмористической перчинки. В конце клипа неожиданно буквально на пару секунд возникают его дети – Гарри и Лиза, которые дурачатся на берегу.

Одной из первых пост юмориста оценила певица Светлана Лобода. Напомним, именно ее Примадонна назвала своей преемницей.

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Танцы у моря: Галкин показал, как его дети веселятся на пляже
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