ЗВЕЗДЫ

Суп и перловка: Лиза Галкина показала здоровый аппетит

Оказывается, звездные дети питаются вовсе не манной небесной.

Суп и перловка: Лиза Галкина показала здоровый аппетит
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Младшая дочь Пугачевой продемонстрировала здоровый аппетит. В Сети появилось ее фото за обедом, на снимке девочка с удовольствием есть суп и перловую кашу.

Фото можно смело показывать непослушным отпрыскам в качестве примера, которые отказываются от полезной пищи.

Поклонники звездной девочки оценили также милое кокетство маленькой красавицы. Что говорить, а строить глазки любимица публики умеет.

Напомним, ранее мы писали о схожести Лизы и ее прабабушки по материнской линии Александры Одеговой. Фанаты девочки показали в своем блоге ее фото. Нос, губы и глаза поразительно напоминают Лизины. Впрочем, на свою знаменитую маму в детстве она тоже очень похожа. Teleprogramma.pro также публиковала снимок Аллы Борисовны из ее далекого прошлого.

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Суп и перловка: Лиза Галкина показала здоровый аппетит
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