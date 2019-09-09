«Зацеловываю с шести утра»: Бледанс в Корее очень соскучилась по солнечному сыну

Эвелина Бледанс вернулась в Москву из Кореи, где она провела несколько дней, посещая культурные места, изучая местные традиции и медицину. Свою радость от прибытия и встречи с младшим «особенным» сыном она тут же вылила в Instagram.

больше по теме Эвелина Бледанс проводила в первый класс «особенного» сына Семилетний Семен побывал на школьной линейке вместе со звездной мамой.

«Так соскучилась по Семочке. Зацеловываю его с шести утра. Оторвалась ненадолго, пока сажали цветочки на фестивале «Цветочный джем№, — написала она.

И разместила очень трогательное фото: Сема и Эвелина льнут друг другу и просто светятся от счастья. Сынок спешит что-то рассказать маме, видимо то, что происходило с ним в ее отсутствии. Малыш пошел в этом году в 1 класс, поэтому ему явно есть, чем поделиться.

Эвелина на фото выглядит посвежевшей и счастливой, видимо, сказались процедуры, которые она провела в Корее. Актриса не вдавалась в подробности, но сообщила, что в местной клинике «немножко освежила лицо».