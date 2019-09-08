ЗВЕЗДЫ

Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея

Ранее ей предлагали сниматься в фильмах Marvel, если она скроет свою бисексуальность.

Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
Кристен Стюарт не собирается замалчивать свою бисексуальность. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com

Американская актриса Кристен Стюарт, которая ранее рассказала, что ей предложили бы роль в киновселенной Marvel, если бы она скрыла свою бисексуальность, сделала новое заявление, касающееся кинокомиксов. На одном из больших интервью у актера Энтони Маки (Сокол в фильмах Marvel) спросили, какого супергероя должна сыграть Стюарт.

«Это очень хороший вопрос», — задумался темнокожий артист.

«Гея!» — тут же вставила сама Кристен, находившаяся рядом.

Как пишет издание Variety, Маки спросили, есть ли место для супергероя-гея в грядущем сериале Disney+ «Сокол и Зимний Солдат», тот пошутил, что Стюарт стоит быть женщиной, геем и Капитаном Америка в одном лице. Кристен при этом встала в геройскую позу.

Кстати, недавно актриса заявила, что не прочь присоединиться к своему партнеру по фильмам «Сумерки» Роберту Паттинсону, снимающемуся в новой картине про Бэтмена.

А вы хотите увидеть Кристен в роли супергероя?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MarvelбисексуальностьгеиКристен СтюартЛГБТЭнтони Маки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
Интересно?
Поделись с друзьями: