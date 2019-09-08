Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея

Ранее ей предлагали сниматься в фильмах Marvel, если она скроет свою бисексуальность.

Американская актриса Кристен Стюарт, которая ранее рассказала, что ей предложили бы роль в киновселенной Marvel, если бы она скрыла свою бисексуальность, сделала новое заявление, касающееся кинокомиксов. На одном из больших интервью у актера Энтони Маки (Сокол в фильмах Marvel) спросили, какого супергероя должна сыграть Стюарт.

«Это очень хороший вопрос», — задумался темнокожий артист. «Гея!» — тут же вставила сама Кристен, находившаяся рядом.

Как пишет издание Variety, Маки спросили, есть ли место для супергероя-гея в грядущем сериале Disney+ «Сокол и Зимний Солдат», тот пошутил, что Стюарт стоит быть женщиной, геем и Капитаном Америка в одном лице. Кристен при этом встала в геройскую позу.

Кстати, недавно актриса заявила, что не прочь присоединиться к своему партнеру по фильмам «Сумерки» Роберту Паттинсону, снимающемуся в новой картине про Бэтмена.

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А вы хотите увидеть Кристен в роли супергероя?