ЗВЕЗДЫ

Малахов познакомил жену Игоря Крутого с его первой любовью

Шоумен разыскал в Канаде женщину, в которую композитор был влюблен в юности.

Малахов познакомил жену Игоря Крутого с его первой любовью
Игорь Крутой и его жена Ольга прожили в браке почти 25 лет. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

7 сентября в вечернем ток-шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» звезды отечественного шоу-бизнеса продолжили отмечать юбилей композитора Игоря Крутого. В рамках этой программы вспомнили студенческую любовь известного продюсера. Оказывается, полвека назад, когда именинник занимался в музыкальном училище Кировограда у него была невеста Татьяна Рыбницкая. На курсе он являлся единственным мальчиком и никогда не был обделен женским вниманием, но в будущие супруги выбрал себе конкретную девушку и даже водил ее в загс. Свадьбы, правда, так и не состоялось, жизнь развела молодых людей по разным дорогам. Но вот Андрей Малахов нашел ту самую Татьяну и привел ее в студию на встречу с Крутым. Они увиделись впервые после 49 лет разлуки.

Игорь Крутой встретил Татьяну Рыбницкую впервые за 49 лет. Стоп-кадр передачи «Привет, Андрей».

Женщина рассказала, что в юности Игорь был черноволосым, привлекательным и всегда смеялся. За свою жизнь она не раз страдала о прошедших чувствах к нему.

«Я была скромной. Зато он болтал… Иногда мне плохие вещи говорил. Что у меня глаза, как у коровы. Я домой приходила и плакала», — вспоминала Татьяна.

«Да я любя…» — оправдывался Крутой.

Сейчас женщина живет в Канаде, она замужем, воспитывает двоих дочерей, но всё равно частенько с теплом вспоминает о своей первой любви.

Устроив давним возлюбленным встречу, Андрей Малахов решил подлить масла в огонь и пригласил в студию жену композитора Ольгу, с которой маэстро живет в браке уже 25 лет. Встреча выдалась немного неловкой. Однако Татьяна, представленная Ольге, как первая любовь ее супруга, разрядила обстановку, сказав, что Игорь сидит между «первой» и «последней» возлюбленными в своей жизни. А после в студию был приглашен нынешний муж Татьяны, и тогда уже не осталось никакой неловкости.

А вы помните свою первую любовь?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховИгорь КрутойОльга КрутаяПрограмма "Привет Андрей!"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Малахов познакомил жену Игоря Крутого с его первой любовью
Интересно?
Поделись с друзьями: