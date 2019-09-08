Малахов познакомил жену Игоря Крутого с его первой любовью

7 сентября в вечернем ток-шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» звезды отечественного шоу-бизнеса продолжили отмечать юбилей композитора Игоря Крутого. В рамках этой программы вспомнили студенческую любовь известного продюсера. Оказывается, полвека назад, когда именинник занимался в музыкальном училище Кировограда у него была невеста Татьяна Рыбницкая. На курсе он являлся единственным мальчиком и никогда не был обделен женским вниманием, но в будущие супруги выбрал себе конкретную девушку и даже водил ее в загс. Свадьбы, правда, так и не состоялось, жизнь развела молодых людей по разным дорогам. Но вот Андрей Малахов нашел ту самую Татьяну и привел ее в студию на встречу с Крутым. Они увиделись впервые после 49 лет разлуки.

Женщина рассказала, что в юности Игорь был черноволосым, привлекательным и всегда смеялся. За свою жизнь она не раз страдала о прошедших чувствах к нему.

«Я была скромной. Зато он болтал… Иногда мне плохие вещи говорил. Что у меня глаза, как у коровы. Я домой приходила и плакала», — вспоминала Татьяна. «Да я любя…» — оправдывался Крутой.

Сейчас женщина живет в Канаде, она замужем, воспитывает двоих дочерей, но всё равно частенько с теплом вспоминает о своей первой любви.

Устроив давним возлюбленным встречу, Андрей Малахов решил подлить масла в огонь и пригласил в студию жену композитора Ольгу, с которой маэстро живет в браке уже 25 лет. Встреча выдалась немного неловкой. Однако Татьяна, представленная Ольге, как первая любовь ее супруга, разрядила обстановку, сказав, что Игорь сидит между «первой» и «последней» возлюбленными в своей жизни. А после в студию был приглашен нынешний муж Татьяны, и тогда уже не осталось никакой неловкости.

А вы помните свою первую любовь?