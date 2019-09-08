«Мечта перфекциониста»: Елена Летучая поделилась симметричной фотографией

Популярная телеведущая Елена Летучая похвасталась в Instagram своим самочувствием после недельного курса процедур в частной клинике. Однако внимание подписчиков привлекли не изменения во внешности, а сама фотография, которую выложила звезда «Ревизорро». Она снялась в золотистом купальнике, готовая нырнуть в бассейн с изумрудной водой, стоя так, что линии перспективы снимка сходятся на ее фигуре.

«Мечта перфекциониста!», «Шикарная, просто космос», «Фото на миллион», «Всё идеально!» — восхищаются подписчики Елены.

Кстати, во время данного курса телеведущая поделилась секретами своей диеты. В частности, она призналась, что ест медленно, не читает в процессе статьи в телефоне и не смотрит телевизор, так как отрицательные эмоции нарушают работу желудка.

Напомним, ранее на съемках программы «Ревизорро» Летучей приходилось сталкиваться с большим количеством стресса, в том числе и с угрозами со стороны недовольных рестораторов. В итоге здоровье ведущей было подорвано. Неудивительно, что сейчас она активно занимается своим организмом и много отдыхает.

Вы тоже восхищены данной фотографией?