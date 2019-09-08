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Жена Макарского вспомнила о периоде жизни до встречи с актером

В те дни Виктория чувствовала себя невероятно одинокой.

Жена Макарского вспомнила о периоде жизни до встречи с актером
Виктория и Антон Макарские Фото: globallookpress.com

Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Конечно, супруги были не раз в шаге от расставания, но даже в самой крайней ситуации они находили компромисс.

Накануне 46-летняя певица предалась в блоге воспоминаниям. Она решила рассказать поклонникам о том периоде, когда в ее жизни еще не было мужа. В те годы Виктория коротала дни в доме, который вот-вот должны были снести. В ее квартире всегда было много людей, но при этом она чувствовала себя крайне одинокой.

«Я, напившись джин-тоника, рыдала в окружении весёлой компании музыкантов, поэтов, журналистов и просто хороших людей, которые толпами приходили в эту мою съёмную квартиру в центре Москвы в режиме 24/7», — написала Виктория в социальной сети.

Но вскоре в ее жизни появился Антон Макарский, который помог выйти будущей супруге из тяжелого эмоционального состояния.

«На балконе той «веселенькой» квартирки Антон через неделю после моих рыданий сделал мне предложение», — отметила певица.

Она также добавила, что тот злополучный дом в итоге снесли и на его месте уже несколько лет стоит новый.

Напомним, недавно актер Антон Макарский рассказал о семейной жизни журналистам, что звезда сериала «Бедная Лиза» делает совсем нечасто. Во время беседы артист назвал ситуацию, из-за которой он может обидеться на жену. По его мнению, ей ни при каких обстоятельствах нельзя бросать музыку. Макарский уверен, что у Виктории есть настоящий дар, от которого не стоит отказываться.

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Жена Макарского вспомнила о периоде жизни до встречи с актером
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