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«Я не бегаю за мужчинами»: Цымбалюк высказалась про отношения

Бывшая спутница Армена Джигарханяна в программе «Инсайт от Алёны Кравец» поделилась, что не держит Шаляпина.

«Я не бегаю за мужчинами»: Цымбалюк высказалась про отношения
https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/

После скандального развода с Армянам Джигарханяном Виталина недолго ходила в невестах. Вскоре она уже появилась на публике с новым спутником — певцом Прохором Шаляпиным.

Поначалу в любовь пары мало кто верил, да вот только влюбленные уже год как вместе. И не только не собираются расставаться, но и намекнули на то, что собираются стать родителями.

«Я не умею прикидываться, у меня всегда все по-настоящему, я же не актриса, — призналась Виталина в программе «Инсайт от Алёны Кравец». — Мне сложно понравиться. Но Прохору это сделать удалось. Он красиво поет. Написал мне песню, я послушала и была в восторге».

При этом, 5-летняя разница в возрасте с новым избранником девушку ничуть не смущает. Более того, Цымбалюк заметила, что если Прохор надумает уйти, то она не будет против…

«Нет, я этого не боюсь. Если Шаляпин уйдет, держать не буду, — заметила она. — Я не бегаю за мужчинами, не уговариваю их. В мире есть много других интересных вещей, чем можно заняться».

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Алена КравецПрограмма "Инсайт от Алены Кравец"Прохор ШаляпинЦымбалюк-РомановскаяШаляпин и Цымбалюк

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«Я не бегаю за мужчинами»: Цымбалюк высказалась про отношения
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