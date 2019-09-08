Кудрявцева поделилась видео с первой тренировки годовалой дочери в бассейне

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отдала годовалую дочь Марию на плавание. Накануне у наследницы знаменитости состоялась первая тренировка в бассейне. Сразу несколькими видео и фото ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась с поклонниками в блоге.

На коротких роликах Мария при помощи тренера бесстрашно ныряет в воду. Судя по поведению девочки на тренировке, она совсем не боится воды и комфортно чувствует себя в бассейне. За кадром раздавались восторженные комментарии Леры Кудрявцевой.

«Нырнули! Молодцы!», — восклицала знаменитость.

Напомним, ранее стало известно, что Кудрявцева крестила свою дочь. Обряд провели еще в начале лета. Однако фото появились в Сети лишь несколько дней назад. Таинство состоялось в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Телеведущая родила Марию в августе прошлого года от супруга Игоря Макарова. Она стала мамой второй раз. У нее также есть сын Жан Ленюк. 29-летний молодой человек уже сам воспитывает наследника по имени Лев.