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«Он мужчина моей мечты»: Романовская вспомнила о браке с Джигарханяном

В программе «Инсайт от Алёны Кравец» Виталина рассказала, как влюбилась в мужчину, который старше ее на 44 года.

«Он мужчина моей мечты»: Романовская вспомнила о браке с Джигарханяном
https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/

Развод Армена Борисовича и его спутницы, Виталины Цымбалюк-Романовской, стал едва ли не самым громким судебным процессом прошлого года.

Расстаться красиво не получилось! Однако Виталина заметила, что актер был и остается «главным мужчиной ее жизни». Более того, она поведала, что поклонялась ему и сильно любила.

«Джигарханян — не дедушка. И мы влюбляемся не в возраст, а в мужчину, — рассказала Виталина на съемках передачи «Инсайт от Алёны Кравец». — Это история, когда ты с детства выбираешь себе кумира и поклоняешься. Я влюбилась сначала в человека на сцене. Он человек с невероятной харизмой».

Романовская отметила, что гордится браком с ним.

«Это мужчина моей мечты и половины моей жизни, и ни о чем не жалею», — добавила она.

Виталина добавила, что познакомиться им помог счастливый случай. Девушка передала ему записку через знакомых, а Армен Борисович не только прочел послание, но и пригласил ту на чай. Первая встреча продлилась больше часа… А взаимная симпатия уже перешла в бурный роман.

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Тэги:

Алена КравецАрмен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрограмма "Инсайт от Алены Кравец"

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«Он мужчина моей мечты»: Романовская вспомнила о браке с Джигарханяном
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