Новый формат: Бузова освоила возможности приложения TikTok

Теперь поклонников певицы ждут новые видеоролики с ее песнями.

Певица Ольга Бузова осваивает новые молодежные тренды. На ее странице в Instagram появилось видео, сделанное в популярном у подростков приложении TikTok (его ключевая функция — создание коротких музыкальных роликов). На нем скандальная артистка исполняет свою песню «Вот она я», при этом камера быстро, но плавно меняет ракурсы, показывая звезду в разных локациях.

«Как вам такой формат? Ловите мои видюшки в TikTok», — написала Ольга.

Вместе с ней в ролике присутствует молодой человек. Это 19-летний Эд Исраелян — хип-хоп исполнитель, выступающий под псевдонимом Ed Breezy. На своей страничке в Instagram артист позиционирует себя как лучший в России создатель роликов TikTok. Вероятно, именно он сделал Бузовой такое видео, за что и удостоился упоминания в сверхпопулярном аккаунте певицы.

Напомним, до недавнего времени скандальная телеведущая была самым популярным российским блогером в Instagram, но сейчас ее сместил на второе место боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

А вы умеете создавать такие видео?