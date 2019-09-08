По стопам Волочковой: Седокова показала растяжку

Многодетная мама Анна Седокова разрушает все принятые в обществе шаблоны. Певица с легкостью делится фотографиями в бикини и не собирается изнурять «собственное тело» диетами после рождения младшего сына.

Звезда любит себя такой, какая есть. А на днях еще и доказала, что она по-прежнему в отличной физической форме.

Артистка выложила видео с репетиций собственного концерта. На ролике две девушки из подтанцовки разучивают новые движения. После же Анна не упустила возможности продемонстрировать и собственную великолепную растяжку.

больше по теме Анна Седокова показалась в платье с экстремальным декольте Фанаты назвали певицу «красавицей».

На снимке Анна позирует в спортивных лосинах и олимпийке. Подписчики отметили, что звезда выглядит великолепно. И кажется, даже тяжелый рабочий график и нехватка времени на сон не сказались на внешности.