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Принц Гарри пожелал увидеть место, где его мать побывала незадолго до смерти

Его Высочество запланировал поездку «особого назначения» в Анголу.

Принц Гарри пожелал увидеть место, где его мать побывала незадолго до смерти
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри всегда был близок с мамой, принцессой Дианой. Из двух братьев именно его называли любимчиком… К тому же, он младше, и смерть мамы перенес тяжелее.

Принц всегда с особым трепетом относился к мероприятиям в память о ней. А в этот раз одно из таких он организует сам. Во время визита с семьей в Африку внук королевы приедет в Анголу — то самое место, где была принцесса Диана в 1997 году за полгода до своей гибели.

Уже известно, что ночь с 26 сентября его Величество проведет в лагере по разминированию, который координируется британским фондом HALO. А после посетит минное поле и даже дистанционно взорвет мину.

Его маме, принцессе Диане, активно занимающейся благотворительностью, удалось привлечь внимание к существующей проблеме одним своим присутствием там…

«Я только недавно узнал о положительных изменениях в жизни Уамбо с тех пор, как моя мама прошла по минному полю, да и кто мог знать о них раньше. Ведь на такое требуется время», — заметил принц.

Напомним, в последние годы правительство Анголы вложило немало денег для расчистки от наземных мин большой территории, важной для сохранения экосистемы.

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Принц Гарри пожелал увидеть место, где его мать побывала незадолго до смерти
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