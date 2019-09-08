Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать

Необычное фото появилось на странице Светланы Лободы в Instagram. Певица рассказала, что ее сфотографировала старшая дочь Евангелина. Правда, девочка подкралась к маме, когда та спала, в результате чего поклонники звезды увидели спящую Лободу.

«Тихо всем… Светлана Сергеевна спит… Лайкнуть можно, но тихонечко…» — написала в комментариях подписчица Юлия, получив смайлик от артистки.

Напомним, у певицы две дочери. Старшая Ева (8 лет) родилась в гражданском браке с хореографом Андреем Царем, а вот имя отца младшенькой Тильды (1 год) Лобода не раскрывает. Уже довольно долго ходят слухи, что это вокалист всемирно известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезд не раз видели вместе, а на концерте рокера в Москве Светлана была замечена в VIP-ложе для особых гостей знаменитого фронтмена.

А у вас есть фотографии, на которых вы спите?