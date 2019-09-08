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Бородина объяснила, как доказать правоту в споре с мужчиной

Ведущая «Дома-2» не советует девушкам при ссоре первыми извиняться, а позволить сильному полу сделать первый шаг.

Бородина объяснила, как доказать правоту в споре с мужчиной
https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина учит «строить отношения» не только зрителей «Дома-2», но и на личном примере… Ведь ее отношения с Курбаном Омаровым не назвать гладкими. В свое время она простила мужу измену. Да, и как настоящая женщина, во всем его поддерживала.

На днях же она поведала подписчикам, как в семье решаются конфликтные ситуации.

«Если вы чувствуете, что правда на вашей стороне, то не спешите, — заметила она. — Иногда надо дать мужу подумать, поскучать. Женщины же начинают сами плакать, извиняться, хотя вины нет. Я не считаю, что в этом мудрость».

При этом Ксения уверена, что не стоит во всех других случаях манипулировать мужчинами. Ведь те на редкость хорошие психологи и всегда почувствуют фальшь.

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«Дом-2»Ксения БородинаКурбан Омаров

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Бородина объяснила, как доказать правоту в споре с мужчиной
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