Бородина объяснила, как доказать правоту в споре с мужчиной

Ведущая «Дома-2» не советует девушкам при ссоре первыми извиняться, а позволить сильному полу сделать первый шаг.

Ксения Бородина учит «строить отношения» не только зрителей «Дома-2», но и на личном примере… Ведь ее отношения с Курбаном Омаровым не назвать гладкими. В свое время она простила мужу измену. Да, и как настоящая женщина, во всем его поддерживала.

На днях же она поведала подписчикам, как в семье решаются конфликтные ситуации.

«Если вы чувствуете, что правда на вашей стороне, то не спешите, — заметила она. — Иногда надо дать мужу подумать, поскучать. Женщины же начинают сами плакать, извиняться, хотя вины нет. Я не считаю, что в этом мудрость».

При этом Ксения уверена, что не стоит во всех других случаях манипулировать мужчинами. Ведь те на редкость хорошие психологи и всегда почувствуют фальшь.