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«Если муж на стороне мамы, вы не семья»: Бородина рассказала о личном

Ведущая популярной телестройки уверена, что супруг должен всегда поддерживать любимую женщину.

«Если муж на стороне мамы, вы не семья»: Бородина рассказала о личном
https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина для многих подписчиков стала примером для подражания. Девушка удивительным образом находит баланс между работой и семьей. Поклонники удивляются, какие воспитанные у Ксюши дочки. Ведь у каждой из них уже есть свои обязанности по дому. Да, и муж Ксению носит на руках.

А потому неудивительно, что фанаты частенько спрашивают, у ведущей телестройки, как же построить такую же семью. На днях та ответила про отношения со свекровью.

«У меня такой проблемы нет! Но если ваш муж всегда на стороне мамы и не дает отпор в таком вопросе, то вы не семья. Семья — он с мамой! И все!», — заметила она.

При этом, звезда экрана опровергла появляющиеся в сети с завидной регулярностью слухи о разводе. Бородина поведала, что у них с Курбаном «не все пресно, но тем и интереснее». Ведь семья — и есть постоянное развитие.

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«Если муж на стороне мамы, вы не семья»: Бородина рассказала о личном
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