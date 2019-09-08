Горе-няня обворовала звезду «Деффчонок»

У актрисы популярного ситкома на ТНТ и ее супруга, режиссера Сергея Корягина, двое сыновей — четырехлетний Лев и двухлетний Андрей. Только вот без няни звездные супруги управиться с мальчуганами никак не могут.

У обоих — плотный график. К тому же, Галина помимо съемок в сериале занимается раскруткой собственной странички в Instagram. А потому мальчишек родители доверили няне, которую нашли по рекомендациям. Только те и предположить не могли, что «пригрели дома» настоящего монстра.

Актриса пожаловалась, что горе-сотрудница не только не занималась детьми, но и накормила сына просроченным кефиром, после чего мальчик несколько дней провел в больнице. Кроме того, женщина еще и обворовала звездное семейство.

«Я в какой-то момент поняла, почему она уходила от нас с такой большой сумкой. Она попросту уносила половину содержимого нашего холодильника: сыры, овощи разные, десерты. Она даже забирала игрушки мальчишек и мою косметику», — разоткровенничалась Боб.

При этом зарплата у женщины была не маленькой: около 80 тысяч рублей. Боб поругала себя за доверчивость, однако каких-либо действий предпринимать не станет, разве что дважды подумает, прежде чем нанимать следующую работницу.