ЗВЕЗДЫ

Алена Свиридова показала, как вместо рук использует ноги

По мнению певицы, нет никаких сомнений, что люди произошли от обезьян.

Алена Свиридова показала, как вместо рук использует ноги
Алена Свиридова. Фото Global look press

Алена Свиридова в настоящее время отдыхает в своем загородном доме в Керчи. Ее отпуск прост и непритязателен.

На днях она призналась перед подписчиками, что любит иногда себе позволить один гастрономический грешок – поесть чебуреков в придорожной забегаловке. Этими словами Алена вызвала бурю восторга у своих поклонников, которые были рады увидеть в своей любимице обычного человека.

На этом Свиридова не остановилась и выложила в блог забавное видео, на котором вместо рук она использовала ноги. Певица выносила во двор разнос с чаем и закусками, дверь на ее пути оказалась закрытой, недолго думая, Свиридова открыла ее пальцами ног, а после с такой же легкостью прикрыла за собой. Заметим – таким же методом.

«Если кто сомневается, что человек произошел от обезьяны, то вот вам доказательство. Жаль, что у меня нет хвоста, поскольку мухи сейчас нещадно кусачие», — подписала видео артистка.

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Алена Свиридовавидеогде отдыхают звездызвездаКерчь

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Алена Свиридова показала, как вместо рук использует ноги
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