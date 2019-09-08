Алена Свиридова показала, как вместо рук использует ноги

Алена Свиридова в настоящее время отдыхает в своем загородном доме в Керчи. Ее отпуск прост и непритязателен.
На днях она призналась перед подписчиками, что любит иногда себе позволить один гастрономический грешок – поесть чебуреков в придорожной забегаловке. Этими словами Алена вызвала бурю восторга у своих поклонников, которые были рады увидеть в своей любимице обычного человека.
На этом Свиридова не остановилась и выложила в блог забавное видео, на котором вместо рук она использовала ноги. Певица выносила во двор разнос с чаем и закусками, дверь на ее пути оказалась закрытой, недолго думая, Свиридова открыла ее пальцами ног, а после с такой же легкостью прикрыла за собой. Заметим – таким же методом.
«Если кто сомневается, что человек произошел от обезьяны, то вот вам доказательство. Жаль, что у меня нет хвоста, поскольку мухи сейчас нещадно кусачие», — подписала видео артистка.