Алена Свиридова показала, как вместо рук использует ноги

По мнению певицы, нет никаких сомнений, что люди произошли от обезьян.

Алена Свиридова в настоящее время отдыхает в своем загородном доме в Керчи. Ее отпуск прост и непритязателен.

На днях она призналась перед подписчиками, что любит иногда себе позволить один гастрономический грешок – поесть чебуреков в придорожной забегаловке. Этими словами Алена вызвала бурю восторга у своих поклонников, которые были рады увидеть в своей любимице обычного человека.

больше по теме Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями Актриса до сих пор не верит, что это она их родила.

На этом Свиридова не остановилась и выложила в блог забавное видео, на котором вместо рук она использовала ноги. Певица выносила во двор разнос с чаем и закусками, дверь на ее пути оказалась закрытой, недолго думая, Свиридова открыла ее пальцами ног, а после с такой же легкостью прикрыла за собой. Заметим – таким же методом.