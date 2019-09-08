Звезда «Холостяка», оставив парня, улетела на новое реалити

Блондинку с пышными формами все знают по проектам «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Инстаграмщицы». Настя покорила зрителей в каждом из шоу своей ангельской внешностью и стервозным характером.

Только вот после последнего проекта девушка зареклась не участвовать в шоу. Да и личная жизнь у нее наконец-то сложилась. Настя счастлива со своим молодым человеком в Москве. Только вот оказалось, что ей этого мало.

Как стало известно на днях, красотка согласилась на съемки в новом реалити.

«Пересадка, смена аэропорта, и уже скоро я окажусь в новом месте. Как вы думаете, какая страна и город? — рассказала Смирнова. — Лечу я туда на съемки нового проекта, меня снова покажут по ТВ».

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Название шоу, как и место съемок Настя решила пока сохранить в секрете. Не исключено, что девушка по контракту не может делиться подробностями раньше времени.