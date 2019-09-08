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Водонаева объяснила, почему ее сын больше не будет учиться в школе

Звезда «Дома-2» уверена, что в рамках учебного заведения Богдан не получит должного образования.

Водонаева объяснила, почему ее сын больше не будет учиться в школе
Алена Водонаева/globallookpress.com

Алена Водонаева в телепрограмме «Сегодня вечером» («Первый канал») объяснила, почему перевела своего 9-летнего сына Богдана на семейное обучение. Девушка считает, что у ее отпрыска должен быть высочайший уровень образования, в школе же такого достичь невозможно.

«Для нас с папой Богдана это, конечно, эксперимент. Мы шли к нему около полугода, но все-таки пришли к выводу, что в школах происходит нерациональная трата времени. Много уходит непонятно на что, а мы хотим прокачать его образование так, чтобы он мог поступить в любой из лучших мировых вузов. Поэтому сейчас Богдан будет заниматься больше, чем его сверстники, хотя он об этом еще не знает», — рассказала Водонаева.

Звезда «Дома-2» пояснила разницу между домашним и семейным обучением. По ее словам, домашнее обучение бесплатное и на него переводят по состоянию здоровья. А семейное – платное, ответственность за поиск педагогов и уровень образования в данном случае родители полностью берут на себя. При этом сдавать экзамены ребенок все равно обязан в школе, к которой прикреплен.

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Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостидомашнее обучениеЗвездные детишкольное обучение

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Водонаева объяснила, почему ее сын больше не будет учиться в школе
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