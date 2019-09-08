Копия прабабушки: Лизу Галкину сравнили с ее предками

«Вылитая мама» — так чаще всего поклонники говорят про Лизу Галкину. Но оказалось, что малышка напоминает не только Аллу Пугачеву, но и других своих родственниц по материнской линии.

Фото Лизы и ее прабабушки по матери Александры Кондратьевны Одеговой сопоставили на фанатской страничке девочки. И, действительно, сходство очевидно. Тот же нос, те же губы, те же глаза. Вот только лоб у бабушки более массивный, отчего взгляд выглядит тяжеловатым, вовсе не таким, как у Лизы.

На этой фотографии – бабушка Лизы Зинаида Архиповна Одегова, еще маленькая Пугачева и ее брат Женя. На бабушку она не очень похожа. А вот на свою маму в детстве – да.

Любопытно, что ранее поклонники вообще разглядели в Лизе и ее брате Гарри сходство с их стоматологом, решив, что она является их суррогатной мамой.