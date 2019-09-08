Уварова решилась на экстремально короткую стрижку

39-летняя актриса Нелли Уварова поразила поклонников резкой сменой имиджа. Звезда сериала «Не родись красивой» решила подстричься «под мальчика». Артистка и ранее тяготела к коротким прическам. Но в этот раз Уварова превзошла саму себя.

По Сети разошлись фото с открытия нового сезона в Российском академическом молодежном театре. На этом мероприятии актриса появилась в красном длинном платье и с новом стрижкой. Поклонники к преображению Нелли отнеслись по-разному. Одни заявили, что Нелли идет новая прическа. Другие же сначала решили, что Уварова и вовсе сбрила волосы.

Напомним, ранее поклонники отмечали, что звезда сериала «Не родись красивой», которая всегда отличалась стройностью, набрала лишние килограммы. На это обратили внимание, когда артистка стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».