ЗВЕЗДЫ

Уварова решилась на экстремально короткую стрижку

Некоторые фанаты, увидев свежие фото артистки, решили, что Нелли побрилась налысо.

Уварова решилась на экстремально короткую стрижку
Нелли Уварова Фото: globallookpress.com

39-летняя актриса Нелли Уварова поразила поклонников резкой сменой имиджа. Звезда сериала «Не родись красивой» решила подстричься «под мальчика». Артистка и ранее тяготела к коротким прическам. Но в этот раз Уварова превзошла саму себя.

По Сети разошлись фото с открытия нового сезона в Российском академическом молодежном театре. На этом мероприятии актриса появилась в красном длинном платье и с новом стрижкой. Поклонники к преображению Нелли отнеслись по-разному. Одни заявили, что Нелли идет новая прическа. Другие же сначала решили, что Уварова и вовсе сбрила волосы.

Нелли Уварова с новой стрижкой. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2B0Sa8IchL/

Напомним, ранее поклонники отмечали, что звезда сериала «Не родись красивой», которая всегда отличалась стройностью, набрала лишние килограммы. На это обратили внимание, когда артистка стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стилькороткая стрижкаНелли Уваровановая стрижкановый образсериал "Не родись красивой"смена имиджа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уварова решилась на экстремально короткую стрижку
Интересно?
Поделись с друзьями: