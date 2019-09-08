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Маю Абрикосову предложили 300 тысяч за участие в телешоу «Прямой эфир»

Бывший участник телепроекта «Дом 2» попытался скрыться от дотошных журналистов.

Маю Абрикосову предложили 300 тысяч за участие в телешоу «Прямой эфир»
Май Абрикосов/instagram.com/tertishnyi_official/

Звезда «Дома 2» Роман Тертичный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал в своем блоге, как его досаждают журналисты, предлагая приличные суммы за откровенные интервью.

За участие в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1» ему давали гонорар в 100 тысяч рублей, а когда тот отказался, сумму удвоили, а затем и утроили. Однако бывший участник телестройки отказал все три раза.

В настоящее время Май Абрикосов живет в родном селе Коротояк в Воронежской области, занимается разведением овощей, посещает церковь и ведет свой блог. Не так давно он похвастался в нем богатым урожаем кабачков, радуясь, что сможет на них хорошо заработать. А вот участиями в шоу он, похоже, сыт по горло.

По словам Мая, недавно ему пришлось практически сбегать от назойливых телевизионщиков, которые застали его врасплох – парень приводил в порядок могилы на кладбище и был, мягко говоря, не в лучшем виде. Папарацци же налетели на Абрикосова сразу со включенными камерами, без предупреждения. Парню ничего не оставалось делать, как скрыться в своем доме.

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Маю Абрикосову предложили 300 тысяч за участие в телешоу «Прямой эфир»
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