ЗВЕЗДЫ

Сама нежность: Лиза Галкина вплела в волосы живые цветы

Новое фото звездной дочки появилась в Instagram. И да, белая черемуха очень идет светловолосой девочке.

Сама нежность: Лиза Галкина вплела в волосы живые цветы
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники Лизы Галкиной выложили в Сеть фотографию своей любимицы в новом имидже. Девочка украсила свои волосы пушистыми белыми цветами черемухи и красным клевером.

Этот свежий естественный образ так подходит к ее светлой коже и волосам. Восторгу фанатов не было предела.

«Красотуля с голубыми глазками», «Ангелочек», «Мамина красавица», «Красотка, дай бог здоровья», — можно прочитать под постом в фанатском блоге Лизы в Instagram.

Напомним, недавно мы писали про новый пост ее мамы Аллы Пугачевой. Судя по нему, певица тоскует не только по прошедшему отдыху, но и по прожитым годам.

«Гори, гори, моя звезда…» — написала Примадонна на фоне фото с небесным заревом. Снимок был сделан в Юрмале, где Алла Борисовна отдыхала вместе с мужем Максимом Галкиным, младшей дочерью Лизой и сыном Гарри.

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Алла ПугачеваГарри и Лиза ГалкиныЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Сама нежность: Лиза Галкина вплела в волосы живые цветы
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