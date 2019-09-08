Свиридова объяснила, почему раз в месяц ест чебуреки с пивом

Алена Свиридова сделала неожиданное признание перед своими подписчиками в Instagram – приблизительно раз в месяц она идет в отрыв и ест чебуреки с пивом в придорожной забегаловке.

больше по теме Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями Актриса до сих пор не верит, что это она их родила.

Таким образом звезда расслабляется от роли «нежной фиалки», которую ей частенько приходится играть.

«И откуда у меня такой плебейский вкус? Голубое платье есть, а голубой крови – нет. Что поделаешь», – написала она.

Этот пост вызвал бурю восторга у фолловеров звезды. Все-таки приятно, когда кумир так близок к народу…

Поклонники звезды тут же стали приглашать Свиридову к себе в гости, аргументируя, что у них есть и напитки, и еда поинтереснее (вроде холодца, самогона и пельменей). Некоторые пошли на абордаж, используя практически запрещенный прием – написали, что у них еще есть и замечательные мужчины: и богатые, и мужественные. Алена стойко выдержала оборону, отшучиваясь в ответ.