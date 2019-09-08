ЗВЕЗДЫ

Облепили папу: Киркоров поделился трогательными кадрами с детьми

Алла-Виктория и Мартин наслаждаются каждым мгновением, проведенным рядом с обожаемым отцом.

Облепили папу: Киркоров поделился трогательными кадрами с детьми
Киркоров с детьми /globallookpress.com

Есть у нас в шоу-бизнесе звезды, кого даже при их огромной занятости невозможно обвинить в невнимании к собственным детям. К их числу относится Филипп Киркоров.

Несмотря на плотный гастрольный график, отец двоих детей всегда находит время для своей дочери и сына. Звезда всегда с ними – и в отпуске, и на работе. А в учебное время, когда малышей взять с собой невозможно, он старается каждую свободную минутку уделить общению с ними.

Трогательные фотографии в окружении детей король российской эстрады разместил в своем блоге. Алла-Виктория буквально повисла на любимом папе, Мартин – прижался к отцу, сам же Киркоров просто млеет от навалившегося на него счастья. Великолепная троица смотрит новый клип музыканта «Лунный гость». Как утверждает глава семейства, малышне ролик понравился.

«Отцовская редкая домашняя родительская суббота, в перерыве между полетами и гастролями…» — подписал свои фото Филипп.

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Облепили папу: Киркоров поделился трогательными кадрами с детьми
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