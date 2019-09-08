«Гори, гори, моя звезда…»: Алла Пугачева обратилась к небу

Похоже, что Алла Пугачева, как и многие люди, предается грусти, когда возвращается из отпуска. Примадонна приехала в Москву после двухмесячного отдыха в Юрмале. Два своих последних поста в личном блоге она посвятила южным деревьям и небу.

На одном из снимков она запечатлела лохматую пальму, в которой люди тут же признали Киркорова.

А на другом – все те же пальмы и небесное зарево. Фотографию она подписала довольно грустно: «Гори, гори, моя звезда…». Такое впечатление, что 70-летняя Примадонна всерьез задумалась о прожитых годах, а также о будущем, которое ее ждет.

Напомним, в одной из телепрограмм Алла Борисовна пошутила, что она «какая-то вечная». Однажды к ней подошел мальчик и спросил ее про жизнь во время Великой Отечественной войны. Пугачева эту историю рассказала с улыбкой на лице, но что у нее внутри, знает только сама звезда.