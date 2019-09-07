Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова побрилась налысо

Полина Максимова, ставшая знаменитой после роли Лели в сериале «Деффчонки», немало удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Блондинка с шикарными локонами побрилась налысо.

Как оказалось, волосами актрисе пришлось пожертвовать ради новой роли в фильме «257 причин, чтобы жить», где она играет раковую больную Женю. Девушка переживает не только физические испытания, но и моральные. Друзья и близкие постепенно отворачиваются от нее. И она предпринимает решительный шаг встать на ноги – начинает воплощать в жизнь все свои старые мечты и побеждает болезнь.

Эта роль – реальный шанс для 30-летней актрисы отойти от привязавшегося к ней образа хорошенькой легкомысленной блондинки. Актриса закончила знаменитое Щепкинское училище. Ее родители — тоже артисты Владимир и Светлана Максимова. Девушка была воспитана на серьезных театральных ролях и грезила о большой сцене. В настоящий момент на ее счету 27 киноролей, однако популярность она почему-то приобрела только после Лели в «Деффчонках».