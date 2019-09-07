Рэпер Пугачева на архивном видео: Примадонна когда-то любила эксперименты

Каждый из нас переживает периоды, когда хочется что-то круто изменить в своей жизни. Было такое и у Аллы Пугачевой в конце 90-х — начале нулевых.

больше по теме Пугачева и Галкин отметились на дне рождения гражданского мужа Вайкуле Фотографии с торжества разместили фанаты Примадонны в Интернете.

В этот период певица активно экспериментировала со своей внешностью, появляясь на сцене то блондинкой, то русой, то шатенкой. Песенный репертуар тоже был весьма богат: рок, поп и даже рэп.

Недавно в Сети ее поклонники поделились архивным видео из этого периода Аллы Борисовны. Певица предстает в кадре с огненно-рыжими волосами, завитыми в крутые кудри. А вместо привычного исполнения песни зритель слышит речитатив, характерный для рэпа.

Впрочем, такая манера не очень идет певице, да и она сама это, скорее всего, понимает. Ведь больше таких экспериментов практически не повторялось.

Напомним, ранее мы писали о другом видео с одной из фанатских страничек Пугачевой. В нем поклонники певицы постарались собрать самые яркие моменты ее взаимоотношений с бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Они поженились в 1994 году, а разошлись через 11 лет.